Develi'de tarım ürün çeşitliliğini artırmak için 10 bin lavanta fidesi dikildi Develi Belediyesince tarım ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla 10 bin lavanta fidesi toprakla buluşturuldu.

Develi Belediyesince tarım ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla 10 bin lavanta fidesi toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şıhlı Mahallesi'nde belediyeye ait 25 bin 300 metrekarelik araziye 10 bin lavanta fidesinin dikimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, güz döneminde 20 bin fide daha dikileceğini belirterek, "Bölgemizde örnek bir bahçe oluşturmak adına alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah üç yıl sonrasında verim alınacak olan bahçemizin belediyemize yıllık 100-150 bin liralık katma değer üreteceğini ön görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA