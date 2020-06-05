Develi'de sıfır atık farkındalığı Develi Belediyesi Ambalaj Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisinin işletmesini yürüten firma ile Develi Belediyesi, Develililere özellikle de çocuklara sıfır atık projesi farkındalığı sağlamak için 5 kg geri dönüşebilir atık getirene dondurma ikramında bulundu.

Develi Belediyesi Ambalaj Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisinin işletmesini yürüten firma ile Develi Belediyesi, Develililere özellikle de çocuklara sıfır atık projesi farkındalığı sağlamak için 5 kg geri dönüşebilir atık getirene dondurma ikramında bulundu. 'Destek Ol Geri Dönüşüme, Gülümse Geleceğe' sloganıyla 1-30 Haziran tarihleri arasında Çarşamba ve Cuma Günleri Develi Cumhuriyet Meydanında kurulacak stantta defter, kitap ve plastik gibi geri dönüşebilir atıkları getirene dondurma ikramında bulunulacaktır. - KAYSERİ Kaynak: İHA