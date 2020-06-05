Develi'de sıfır atık farkındalığı
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Develi'de sıfır atık farkındalığı

Develi Belediyesi Ambalaj Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisinin işletmesini yürüten firma ile Develi Belediyesi, Develililere özellikle de çocuklara sıfır atık projesi farkındalığı sağlamak için 5 kg geri dönüşebilir atık getirene dondurma ikramında bulundu.

Develi'de sıfır atık farkındalığı
05.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:55

Develi Belediyesi Ambalaj Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisinin işletmesini yürüten firma ile Develi Belediyesi, Develililere özellikle de çocuklara sıfır atık projesi farkındalığı sağlamak için 5 kg geri dönüşebilir atık getirene dondurma ikramında bulundu.

'Destek Ol Geri Dönüşüme, Gülümse Geleceğe' sloganıyla 1-30 Haziran tarihleri arasında Çarşamba ve Cuma Günleri Develi Cumhuriyet Meydanında kurulacak stantta defter, kitap ve plastik gibi geri dönüşebilir atıkları getirene dondurma ikramında bulunulacaktır. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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