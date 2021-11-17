Develi'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı - Haberler
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Develi'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Develi'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

'Büyük şair', 'mütefekkir', 'dava adamı' ve 'diriliş hareketlerinin lideri' olarak anılan ünlü yazar Ahmet Sezai Karakoç için Kayseri'nin Develi ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İSTANBUL (İHA) - 'Büyük şair', 'mütefekkir', 'dava adamı' ve 'diriliş hareketlerinin lideri' olarak anılan ünlü yazar Ahmet Sezai Karakoç için Kayseri'nin Develi ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Dün İstanbul'da hayata gözlerini yuman şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Türkiye'nin bir çok il ve ilçesinde olduğu gibi Develi'de de gıyabi cenaze namazı kılındı. Usta edebiyatçının gıyabi cenaze namazı İkindi namazını müteakip Develi Cumhuriyet meydanında kılındı. - KAYSERİ

Develi'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Develi'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

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