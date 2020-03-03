Develi'de parklar grafiti ile güzelleşiyor
Haberler » Güncel » Develi'de parklar grafiti ile güzelleşiyor - Haber

Develi'de parklar grafiti ile güzelleşiyor

Havaların ısınmasıyla birlikte Develi Belediyesi ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

03.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:09
Develi'de parklar grafiti ile güzelleşiyor

Havaların ısınmasıyla birlikte ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.


Merkez mahallelerde bulunan parklardaki büfelerin duvarları ve park duvarları grafiti ile süslenmesi mahalle sakinlerinin ve çocukların büyük beğenisini topladı. Çocukların sevdiği çizgi film karakterlerinin yer aldığı grafiti çalışması program dahilinde Develi'nin bütün parklarında yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler