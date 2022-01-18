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Develi'de okullar 1 gün tatil edildi

Develi'de okullar 1 gün tatil edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri'nin Develi ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Develi İlçe Hıfsızsıha Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçe Hıfsızsıha Kurulu kararı gereği soğuk hava ve buzlanma dolayısı ile 19.01.2022 çarşamba günü ilçemiz örgün ve yaygın eğitime 1 gün ara verilmiştir." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hıfzıssıhha Kurulu, Hisarcık, Kayseri, Develi, Yerel, Haber

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