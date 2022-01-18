Develi'de okullar 1 gün tatil edildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Develi İlçe Hıfsızsıha Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçe Hıfsızsıha Kurulu kararı gereği soğuk hava ve buzlanma dolayısı ile 19.01.2022 çarşamba günü ilçemiz örgün ve yaygın eğitime 1 gün ara verilmiştir." - KAYSERİ

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