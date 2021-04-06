Develi'de Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
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Develi'de Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

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Develi'de Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Develi Belediyesi, Nisan Ayı olağan meclis toplantısını Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın öncülüğünde ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek yapılan toplantıda belediye daimi encümen üyeleri ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan seçime göre:

Daimi Encümen Üyeleri: Adnan Sezer, Nejla Keleş

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili: Şaban Çetin

Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili: Ali Kabak

Meclis Katip Üyeleri: Adnan Sezer, Nejla Keleş

İmar Komisyon Üyeleri: Mustafa Dinç, Hakan İsmet Medeni, Kelami Paksoy

Plan Bütçe Komisyonu: Ahmet Gönen, İsmail İzmirli, Hacı Murat Güllü

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu: Tufan Nayman, Şerife Parlak, Adem Sinin

oldu. Önceki dönem encümen ve komisyon üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Cabbar Başkan yeni seçilen üyelere de başarılar diledi. 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle Hakan İsmet Medeni'ye de hediye takdim eden Cabbar Başkan "Aldığımız ve alacağımız bütün kararları Yüce Mevla'nın hayırlara tebdil etmesini diliyor, sizlerle beraber Develimiz için en güzelini bulma yolunda girdiğimiz bu mücadelede başarılar diliyor, bütün meclis üyelerine teşekkür ediyorum" diyerek toplantıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

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