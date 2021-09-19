Develi'de minibüs yoldan çıktı: 3 yaralı - Haberler
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Develi'de minibüs yoldan çıktı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Develi'de minibüs yoldan çıktı: 3 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ağaçlara çarparak durabilen minibüste bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan 3 kişi de ambulanslar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan minibüste çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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