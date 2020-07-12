Develi'de meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında mandaya çarpan araç sürücüsü ölümden dönerken, manda telef oldu.

Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında mandaya çarpan araç sürücüsü ölümden dönerken, manda telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Soysallı mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 71 FD 906 plakalı otomobil mandaya çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ölümden dönerken araçta maddi hasar meydana geldi.

Mandanın telef olduğu kaza ile ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA