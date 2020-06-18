Develi'de LGS koordinasyon toplantısı yapıldı Develi ilçesinde bu hafta sonu yapılacak olan LGS sınavı ile ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.

Develi ilçesinde bu hafta sonu yapılacak olan LGS sınavı ile ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı. Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, "LGS Sınav koordinasyon toplantımızı iki aşamada gerçekleştirdik. Her türlü güvenlik önlemini aldık. Emanetimiz Allah'adır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ Kaynak: İHA