Develi'de LGS koordinasyon toplantısı yapıldı
Develi ilçesinde bu hafta sonu yapılacak olan LGS sınavı ile ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.
18.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:10
Develi ilçesinde bu hafta sonu yapılacak olan LGS sınavı ile ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.
Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, "LGS Sınav koordinasyon toplantımızı iki aşamada gerçekleştirdik. Her türlü güvenlik önlemini aldık. Emanetimiz Allah'adır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA