Develi'de koronavirüs salgınının son bulması için 11 kurban kesildi Develi Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının son bulması için 11 kurban kesti.

Develi Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının son bulması için 11 kurban kesti.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, virüsün ülkeden ve tüm dünyadan temizlenmesi için Develi İlçe Müftülüğünün öncülük ettiği, müftülük personeli ve hayırseverlerin katkılarıyla 11 küçükbaş hayvan kurban edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, bu salgının defi için müftülük olarak Allah'a yaklaşmak ve kurbanları fakir fukaraya ulaştırmak için böyle bir program düzenlediklerini ifade etti.

Koçak, "Rabbim bu güzel programda emeği olan herkesten razı olsun. Cenab-ı Allah kestiğimiz kurbanları, yaptığımız hayırları ve ettiğimiz duaları kabul etsin. Hastalıklardan ve musibetlerden ülkemizi, milletimizi ve tüm dünyayı muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

Program, yapılan duanın ardından kurbanların kesilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA