Develi'de Kırsal Mahallelerde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

03.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:27

Develi Belediyesi ekipleri kış şartlarına rağmen kırsal mahallelerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Çalışmalar kapsamında Gümüşören Mahallesindeki hayvan sulama göleti yapım çalışmaları devam ederken, Çomaklı mahallesinde deforme olmuş parkelerin tamiri ve Kale Mahallesindeki 3 bin m2'lik parke yapım çalışmaları da devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA