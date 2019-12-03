Develi'de Kırsal Mahallelerde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor
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Develi'de Kırsal Mahallelerde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Develi Belediyesi ekipleri kış şartlarına rağmen kırsal mahallelerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

03.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:27
Develi'de Kırsal Mahallelerde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

ekipleri kış şartlarına rağmen kırsal mahallelerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında Gümüşören Mahallesindeki hayvan sulama göleti yapım çalışmaları devam ederken, mahallesinde deforme olmuş parkelerin tamiri ve Mahallesindeki 3 bin m2'lik parke yapım çalışmaları da devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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