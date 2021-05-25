Develi'de kentsel dönüşüm için zemin etüt çalışmaları başladı
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Develi'de kentsel dönüşüm için zemin etüt çalışmaları başladı

Develi'de kentsel dönüşüm için zemin etüt çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Develi ilçesinde Yukarı Fenese, Aşağı Fenese İzmirli, Abdulbaki ve Camikebir mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm için zemin etüt çalışmaları başladı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde Yukarı Fenese, Aşağı Fenese İzmirli, Abdulbaki ve Camikebir mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm için zemin etüt çalışmaları başladı.

21 bin metrekarelik alanın imar planına esas jeolojk-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü kontrolünde sondaj çalışmalarının başladığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümlerden geçtiği bilinciyle Develimizin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet etmesi ve kentsel mimari çerçevesinde yeniden düzenlenmesini amaçlıyoruz. Develimizin vizyonunu ve çehresini değiştirecek projemizin saha tespitlerini tamamlanmasına ön ayak olan ve her projemizde olduğu gibi bu projemizde de bizlerden desteğini esirgemeyen kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız hemşerimiz Memduh Büyükkılıç'a ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Develi'de kentsel dönüşüm için zemin etüt çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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