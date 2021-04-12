Develi'de kayıp büyükbaş hayvanlar bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Develi'de kayıp büyükbaş hayvanlar bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Develi'de kayıp büyükbaş hayvanlar bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylacıların kaybolan büyükbaş hayvanları bulundu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylacıların kaybolan büyükbaş hayvanları bulundu.

Kayseri'de devam eden kar yağışı özellikle kırsal alanda etkili olurken Develi ilçesine bağlı Avşar Yaylası mahallesi ile Şıhlı mahallesinde yaylacılar yarım metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle mahsur kalmış, kar yağışında besici Faruk Çınar'a ait 12 büyükbaş hayvan kaybolmuştu. Yapılan çalışmalar sonrasında kaybolan büyükbaş hayvanların bulunduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Hande Erçel Hande Ataizi Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Develi'de kayıp büyükbaş hayvanlar bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:00:49. #1.14#
title