Develi'de ilçe protokol, tayini çıkan jandarma personeli ile bir araya geldi
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Develi'de ilçe protokol, tayini çıkan jandarma personeli ile bir araya geldi

Develi'de ilçe protokol, tayini çıkan jandarma personeli ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi'de ilçe protokolü, tayini çıkan 23 jandarma personeli ile veda yemeğinde bir araya geldi.

Develi'de ilçe protokolü, tayini çıkan 23 jandarma personeli ile veda yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe, Develi ilçe Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürcan Büyükkömürcü, Develi İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk ve adliye personeli katıldı. Develi Kaymakamı Murat Duru, veda yemeğinde yaptığı konuşmasında; "Halkımızın huzur ve güveni için çalışan vefakar Jandarma personelimizden tayini çıkan arkadaşlarımıza veda yemeği vesilesi ile bir araya geldik. Jandarma personelimizin hizmetleri sizlerden sonraki gelecek olan arkadaşlarınızla aslında bir meşale değişimi, nöbet değişimidir. Tabii ki burada görev yapıp yeni yerlerine atanıp giden arkadaşlarımıza, burada görev yaptıkları süre zarfı içerisinde ortaya koydukları gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı altında şerefli üniforma ile görev yapma onurunu taşıyan jandarma personelimize bundan sonraki görev yerlerinde ve hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Tayini çıkan 23 jandarma personeline bundan sonraki görev yerinde başarı ve mutluluklar dileyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, "İlçemizin güvenliği ve huzurun sağlanmasında göstermiş olduğunuz üstün hizmetlerinden dolayı şahsım ve Develi halkı adına çok teşekkür ediyorum. Sizlere veda ederken, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anar, milletimizin huzur ve güvenliği için yurdumuzun her köşesinde büyük fedakarlıklarla canı pahasına görev yapan bütün Jandarma personeline ve değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yemeğin ardından görevlerinde üstün başarı gösteren jandarma personeline ilçe protokolü tarafından plaket ve takdir belgesi verildi. - KAYSERİ

Develi'de ilçe protokol, tayini çıkan jandarma personeli ile bir araya geldi
Develi'de ilçe protokol, tayini çıkan jandarma personeli ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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