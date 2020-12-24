Develi'de hayvan pazarının üstünün kapanma çalışmaları başladı
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Develi'de hayvan pazarının üstünün kapanma çalışmaları başladı

24.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:21
Develi'de hayvan pazarının üstünün kapanma çalışmaları başladı

Develi'de canlı hayvan pazarının kışın ve yazın olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için üstünün kapanma çalışmaları başladı.

Develi'de canlı hayvan pazarının kışın ve yazın olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için üstünün kapanma çalışmaları başladı.

4 bin 400 metrekarelik bir alanda yapılacak çalışmanın araçların da rahatlıkla girebilmeleri için 4 m yüksekliğinde olacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "İlçemizin ihtiyaçlarından birisi olarak gördüğümüz ve seçimlerden önce de hemşerilerimize söz verdiğimiz bu çalışmamızı en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin rahatlıkla kullanabilmelerine hazır hale getireceğiz. Seçimlerden önce hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken diğer projelerimizi de en uygun zamanda en güzel şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Develi'de hayvan pazarının üstünün kapanma çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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