Develi'de Gaziler Günü Kutlandı

19.09.2019 12:36

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen program Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı.



Mustafa Aksu Kültür Merkezinde devam eden programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Vekili Mustafa Temur, Garnizon Komutanı, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Develi Temsilciliği, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, Develili Gaziler ve vatandaşlar katıldı.



19 Eylül Gaziler Gününün önemini anlatan Jandarma Astsubay Emre Kuş "Sakarya meydan muharebesinin kazanılmasına müteakip baş komutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve gazilik unvanı verilmiş bu vesileyle bugün gaziler günü olarak addedilmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük br millettir, bu uğurda kendisini sarmış düşmanlara karşı 3 kıta da kılıç sallamış, zaferlerden zaferlere atlamış, ejdadını örenk alarak Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'da canlarını hiçe sayarak Vatan Millet ve Bayrak aşkıyla tarihinde bir çok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Türk Milletinin her ferdi sürdürdüğü hayatın geçmişte edinilen bu tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilerek onu bugünlere ulaştıran şehit ve gazilerimizin yazdığı bu büyük destanları övünerek anlatmaktadır" dedi.



Develi Kaymakamı Murat Duru konuşmalarında "Bugün 19 Eylül Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verildiği günün yıl dönümü anmak amacıyla birde vatanımız uğruna, bayrağımız uğruna, devletimiz uğruna, ezanımız uğruna şehitliği göze almış gazilerimizin gününü anmak amacıyla bugün bir araya geldik. Mustafa Maşlak Ortaokulumuz, düzenleyen müdür, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tabi ki önemli bir günü anıyoruz çünkü gazilerimiz şehitlerimiz olmasaydı bugün biz burada bu rahatlıkta bu huzurda bu güvende burada olmazdık. Tarih bizim şehitlerimizle dolu tarih bizim gazilerimizle dolu çok çok uzağa gitmeden Çanakkale'den başlayarak Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında, Kore'de, Kıbrıs'da daha sonra kanlı terör örgütüyle 50 yıllık mücadelemizde daha sonra en yakın 15 Temmuz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA