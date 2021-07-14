Develi'de futbola ilgi büyük
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Develi'de futbola ilgi büyük

Develi'de futbola ilgi büyük
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Develi'de Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okullarına çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Develi'de Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okullarına çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Çocuklar yaz spor okullarında ise en çok futbol kurslarına ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait tesislerde sabah ve akşam yapılan antrenmanlarda, çocuklar yeşil zeminde top koşturmanın keyfini yaşadı. Tecrübeli antrenörler gözetiminde sabah ve akşam yapılan antrenmanlarda geleceğin sporcuları büyük bir özenle yetiştiriliyor. Öte yandan, Develi'de GSB Spor Okulları kapsamında düzenlenen Badminton kursları da büyük ilgi görüyor. - KAYSERİ

Develi'de futbola ilgi büyük
Develi'de futbola ilgi büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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