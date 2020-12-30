Develi'de filyasyon ekiplerine araç desteği
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Develi'de filyasyon ekiplerine araç desteği

30.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:22
Develi'de filyasyon ekiplerine araç desteği

Kayseri'nin Develi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Develi Belediyesi ve ilçede madencilik faaliyeti yürüten bir firma tarafından satın alınan 3 araç, düzenlenen törenle teslim edildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Develi Belediyesi ve ilçede madencilik faaliyeti yürüten bir firma tarafından satın alınan 3 araç, düzenlenen törenle teslim edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Develi Belediyesi ve Öksüt Madencilik işbirliği ile Kovid-19 sürecinde filyasyon çalışmalarına destek sağlamak amacıyla satın alınan 3 aracın Develi Devlet Hastanesinin hizmetine sunulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, evde sağlık hizmetlerini desteklemek adına sene başında hibe edilen hasta nakil aracının ardından, bu kez de Kovid-19'la mücadele kapsamında Öksüt Madencilik'le filyasyon aracı desteği sağladıklarını belirtti.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının yanında olmaya gayret ettiklerini aktaran Cabbar, "Böylesi bir süreçte desteklerinden dolayı Öksüt Madencilik yöneticilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törene Cabbar'ın yanı sıra, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Öksüt Madencilik Ülke Müdürü David Alen Bickford, firmanın operasyon direktörü Nizamettin İnsel, dış ilişkiler müdürü Olgun Otyakmaz katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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