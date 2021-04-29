Develi'de engelli 35 aileye bayram hediyesi
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Develi'de engelli 35 aileye bayram hediyesi

Develi'de engelli 35 aileye bayram hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi ve Öksüt Madenciliğin destekleriyle Develi Cumhuriyet Meydanında 35 engelli aileye bayram hediyesi olarak engellerini kaldırmaya yardımcı olmak adına akülü sandalye verildi.

Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi ve Öksüt Madenciliğin destekleriyle Develi Cumhuriyet Meydanında 35 engelli aileye bayram hediyesi olarak engellerini kaldırmaya yardımcı olmak adına akülü sandalye verildi.

Develi Belediyesi ekiplerinin öncesinde akülü sandalyeleri rahatlıkla kullanabilmeleri için Cumhuriyet Meydanı ve Engelsiz Parka Akülü Sandalye Şarj İstasyonlarının montajını da tamamladığı proje, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Öksüt Madencilik Türkiye Sorumlusu David Bickford ve engelli ailelerin katıldığı törenle tamamlandı.

Rahmet ve yardımlaşma ayı olan Ramazan-ı Şerif'in ruhuna uygun bir projenin tamamlanmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Mehmet Cabbar, "Engelli kardeşlerimize destek olmak, onların ve ailelerinin yüzünü güldürecek bayram hediyesi verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kardeşlerimizin akülü sandalyeleri kazasız, belasız, sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Yapılan törenin ardından Develi Belediyesi ve Öksüt Madencilik ekipleri ile akülü sandalyeler engelli hemşerilerimizin evlerine teslim edildi. - KAYSERİ

Develi'de engelli 35 aileye bayram hediyesi
Develi'de engelli 35 aileye bayram hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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