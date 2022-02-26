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Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde çalınan 2 otomobil, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kent merkezinde bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde çalınan 2 otomobil, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kent merkezinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü Develi ilçesinde Tekir Caddesi üzerinde bulunan bir araç kiralama şirketinden 2 otomobil çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile beraber koordineli çalışma başlattı. Şahısların kimliklerini belirleyen ekipler, kent merkezinde düzenledikleri operasyon ile çalınan otomobilleri bularak sahiplerine teslim edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.K. (17) ve O.R.K.'de (18) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Pazartesi, Otomobil, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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