Develi'de "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Develi'de "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Develi'de

İçişleri Bakanlığı'nın 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile başlattığı etkinlik kapsamında, Develi İlçe Emniyet binası önünde uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile başlattığı etkinlik kapsamında, Develi İlçe Emniyet binası önünde uygulama yapıldı.

Düzenlenen uygulamada vatandaşlara emniyet kemeri takma konusunda bilinçlendirici uyarılar yapılırken, aynı zamanda çikolata ikram edildi.

Uygulamaya katılan Develi İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, "Türkiye genelinde yapılan Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyasında emniyet kemeri uygulaması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da emniyet kemerlerini takarak hayat kurtarabilmesi için uyarılarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Develi'de Bir Hareketine Bakar Hayat uygulaması

Develi'de Bir Hareketine Bakar Hayat uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title