Develi'de bayram öncesi denetimler hız kesmeden devam ediyor

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde Develi meydanında denetimlerini sürdürüyor.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde Develi meydanında denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk'ün de katıldığı denetimlerde, ekipler Kalabalık alanlarda bulunan vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ayrıca açık olan esnafların belgelerini kontrol eden ekipler tezgahları yol ortasına kadar uzanan esnafları tezgahları geri çekmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Diğer yandan araç ile yolculuk yapan kişilerin izin belgesi soruluyor, izin belgesi olmayan yolculara ise idari işlem uygulanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı