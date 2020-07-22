Develi'de 91 yaşındaki adam kendini asarak intihar etti Develi ilçesinde meydana gelen olayda 91 yaşındaki adam kendini balkona asarak intihar etti.

Develi ilçesinde meydana gelen olayda 91 yaşındaki adam kendini balkona asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Develi Aşağı Everek Mahallesi Yeşilevler 6. Sokak'ta meydana gelen olayda bunalıma girdiği ileri sürülen 91 yaşındaki Ali T., oturduğu evin balkonuna kendini astı. Yakınlarının fark etmesi ile bulunduğu yerden alınan Ali T. 112 ambulansı ile Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Develi Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen Ali T. hayatını kaybetti. Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA