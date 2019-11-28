Develi'de 8 bin 500 fidan dağıtıldı
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Develi'de 8 bin 500 fidan dağıtıldı

Kayseri'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Develi ilçesinde 8 bin 500 fidan dağıttı.

28.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:44
Develi'de 8 bin 500 fidan dağıtıldı

'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ilçesinde 8 bin 500 fidan dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarıma zararlı süne böceği ile mücadele kapsamında muhtarlara 8 bin akasya ve 500 mahlep fidanı dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü , ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Müdürlüğümüzce parazitlerin doğal ortamlarının arttırılması amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilk etapta 50 bin akasya, 9 bin iğde ve bin mahlep fidanı tahsis edildi. Bu fidanlar süne yoğunluğunun olduğu ilçelerimiz başta olmak üzere tüm Kayseri'de dikilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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