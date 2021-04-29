Develi'de 35 engelliye akülü araç dağıtıldı
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Develi'de 35 engelliye akülü araç dağıtıldı

Develi'de 35 engelliye akülü araç dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Develi ilçesinde 35 engelli vatandaşa bayram hediyesi olarak akülü araç verildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 35 engelli vatandaşa bayram hediyesi olarak akülü araç verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık, belediye ve bir madencilik şirketinin desteğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, 35 engelliye akülü araç hediye edildi.

Programa, Kaymakam Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, madencilik şirketinin sorumlusu David Bickford da katıldı.

Başkan Cabbar, programda yaptığı konuşmada, projenin tamamlanmasından dolayı memnun olduklarını belirtti.

Akülü araçların iyi günlerde kullanmasını temenni eden Cabbar, "Engelli kardeşlerimize destek olacak, onların ve ailelerinin yüzünü güldürecek bayram hediyeleri için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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