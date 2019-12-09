Develi'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasında sürücülere ceza

09.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:06

Kayseri'nin Develi ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili devam eden davada, otomobil sürücüsü M.G.'ye hapis cezası verilirken, diğer otomobil sürücüsüne ise para cezası verildi.



Develi ilçesine bağlı Çomaklı köyü kavşağında 17 Haziran 2018'de meydana gelen trafik kazasında 06 GLF 93, 79 DV 445 ve 44 KV 706 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada B.A., M.G., G.Y., A.B., R.B., S.S., T.G., S.A., A.T. ve A.K. yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken, yaralanan A.K. ve A.T. doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Tedavilerinin ardından gözaltına alınan sürücülerden M.G. ve G.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan tutuksuz yargılanan G.Y. hazır bulunurken, diğer otomobil sürücüsü M.G. ise duruşmaya katılmadı.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda sürücü G.Y.'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verirken bu cezayı 15 bin TL para cezasına çevirdi. Heyet, diğer sürücü M.G.'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası vererek, ehliyetine 1 yıl el konulmasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA