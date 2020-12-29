Develi'de 12 bin ceviz ağacı dağıtıldı
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Develi'de 12 bin ceviz ağacı dağıtıldı

29.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:16
Develi'de 12 bin ceviz ağacı dağıtıldı

Adana Ceyhan Tarım ve Orman Müdürlüğünce Develi Belediyesine verilen 12 bin ceviz ağacı fidanı belediye ekiplerince dağıtıldı.

Adana Ceyhan Tarım ve Orman Müdürlüğünce Develi Belediyesine verilen 12 bin ceviz ağacı fidanı belediye ekiplerince dağıtıldı.

Ceviz ağaçları, Şehir Mezarlığı başta muhtarlar olmak üzere talep eden Develililere belediye ekiplerince dağıtıldı. Daha yeşil Develi için ağaçlandırma ve fidan dağıtma çalışmalarına sürekli devam edileceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Her konuda olduğu gibi Develimizin yeşillendirilmesinde de bakanlığımızın imkanlarını bizlere ulaştıran Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Aksu'ya hemşehrilerim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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