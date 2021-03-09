Develi Belediyespor üçüncü sırada tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Develi Belediyespor üçüncü sırada tamamladı

09.03.2021 08:54 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:58
Develi Belediyespor üçüncü sırada tamamladı

Develi Belediyespor 2020-2021 sezonunu 39 puanla üçüncü sırada tamamlayarak Play Off grubuna kaldı.

Develi Belediyespor 2020-2021 sezonunu 39 puanla üçüncü sırada tamamlayarak Play Off grubuna kaldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Develi Belediyespor ligin son maçında aldığı mağlubiyetle sezonu 39 puanla kapattı. Develi Belediyespor oynadığı 16 maçta 13 galibiyet alırken 3 mağlubiyet aldı. 39 puanla sezonu üçüncü basamakta tamamlayan Develi Belediyespor 12-13 ve 14 Mart'ta Ankara'da yapılacak olan Play Off maçlarında mücadele edecek.

Develi Beeldiyespor Antrenörü Murat Demirci, "Normal sezonu istediğimiz noktada tamamladık. Şimdi hedefimizde Play Off grubu var. Play Off'larda da başarıyı olmak istiyoruz. En büyük arzumuz 1. Lige çıkarak Develimizin adını tüm Türkiye'ye duyurmak. İnşallah her şey çok güzel olacak" dedi. - KAYSERİ

Develi Belediyespor üçüncü sırada tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Balcı Aleyna Tilki Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Halis Özkahya Mete Kalkavan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Develi Belediyespor üçüncü sırada tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 08:58:38. #1.15#
title