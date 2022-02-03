Develi Belediyespor Şanlıurfa deplasmanında - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Develi Belediyespor Şanlıurfa deplasmanında

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Develi Belediyespor Şanlıurfa deplasmanında

Develi Belediyespor, ligin 16. haftasında Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

ŞANLIURFA (İHA) - Develi Belediyespor, ligin 16. haftasında Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftayı evinde aldığı 3-0'lık galibiyetle kapatan Develi Belediyespor şampiyonluğa inanıyor. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda oynadığı 15 maçta 13 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Develi Belediyespor 37 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider TÜRŞAD'ın 2 puan gerisinde yer alan mavi beyazlılar hata yapmak istemiyor. Antrenör Osman Çakıray nezaretinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Develi Belediyespor yarın Kayseri'den ayrılacak.

6 Şubat Pazar günü Şanlıurfa Yenice Spor Salonunda oynanacak olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile Develi Belediyespor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa, Kayseri, Pazar, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title