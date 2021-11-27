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Develi Belediyespor doludizgin devam ediyor

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Develi Belediyespor doludizgin devam ediyor

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı yoluna doludizgin devam ediyor.

AKKUŞ, ORDU (İHA) - Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı yoluna doludizgin devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor ligin 8.haftasında Ordu'da oynadığı maçta Akkuş Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Salon: Ordu Spor Salonu

Hakemler: Hüseyin Kamber xx, Bahtiyar Çelik xx

Akkuş Belediyespor: Murat Çiloğulları x, Mehmet Bebek x, Rosales Cen Telles x, Fatih Fırat Kartal x, Onur Soydan x, Burak Kamçı x, Murat Çakmak x, Aydın Güler x, Aimal Khan x, Selçuk Karakoyun x, Şeref Göktuğ x Baddal Ufakmercimek x, Özgür Türkmen x

Develi Belediyespor: Gökhan Çatal xxx, Hasan Balcıoğlu xxx, Tarık Hepsen xxx, Mehmet Susam xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Fatin Ürün xxx, Bünyamin Aslan xxx, Aleksandr Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Berkan Eryüz xxx, Oktay Tetik xxx, Çağatay Durmuş xxx

Setler

1.Set: 26-28

2.Set: 20-25

3.Set: 19-25 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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