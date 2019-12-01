Develi Belediyespor deplasmanda kazandı
Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Konya Gezlevispor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.
Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Konya Gezlevispor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol 2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele eden Develi Belediyespor ligin 7.haftasında oynadığı maçta Konya ekibi Gezlevispor'u yenerek deplasmandan galibiyetle döndü.
Konya Bozkır Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibini ilk sette 25-21, ikinci sette 25-15 ve üçüncü sette 25-14 sonuçla mağlup eden Develi Belediyespor üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Konya'dan galibiyetle dönen Develi Belediyespor, ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Pema Koleji maçı hazırlıklarına yarından itibaren başlayacak. - KAYSERİ