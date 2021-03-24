Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci Açıklaması
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Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci Açıklaması

24.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:24
Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci Açıklaması

Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci, Develi'nin adını tüm Türkiye'ye altın harflerle yazdırdıklarını söyledi.

Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci, Develi'nin adını tüm Türkiye'ye altın harflerle yazdırdıklarını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig Plau-Off final grubunu şampiyon olarak bitiren Develi Belediyespor adını 1.Lige yazdırdı.

Develi'nin adını Türkiye'nin başkentine ve tüm Türkiye'ye altın harflerle yazdırdıklarını belirten Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci, "Tüm Develi halkına, destek olan herkese çok çok teşekkür ederiz. Görüyorum ki tüm Develi bu büyük başarı sonrası ayağa kalkmış. Herkes çok mutlu. Bizi en sevindiren olay da bu işte. Bu başarıyı inançla, azimle, birlik beraberlik içinde mücadele ederek kazandık. Bu süreçte bizimle birlikte yürüyen, dua eden herkese çok çok teşekkür ederiz. Develi'nin adını Türkiye'nin başkentine ve tüm Türkiye'ye altın harflerle yazdırdık. Bunu hep birlikte başardık" diye konuştu. - KAYSERİ

Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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