Develi Belediyespor 1. Lige Yükseldi

Develi Belediyespor oynadığı Korkuteli maçını Kazan'lara 1. Lige yükseldi.

Olay-off müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Develi Belediyespor büyük bir başarıya imza attı.Develi Belediyespor oynadığı Korkuteli maçını 3-1 kazandı. Develi Belediyespor aldığı bu galibiyetle 1. Lige yükseldi. Develi Belediyespor'un 1. Lige yükselmesi ilçede sevinçle karşılandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı