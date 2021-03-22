Develi Belediyespor 1. Lige Yükseldi
22.03.2021 21:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:09
Develi Belediyespor oynadığı Korkuteli maçını Kazan'lara 1. Lige yükseldi.
Develi Belediyespor oynadığı Korkuteli maçını Kazan'lara 1. Lige yükseldi.
Olay-off müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Develi Belediyespor büyük bir başarıya imza attı.Develi Belediyespor oynadığı Korkuteli maçını 3-1 kazandı. Develi Belediyespor aldığı bu galibiyetle 1. Lige yükseldi. Develi Belediyespor'un 1. Lige yükselmesi ilçede sevinçle karşılandı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı