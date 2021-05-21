Develi Belediyesinin projesine ORAN'dan destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Develi Belediyesinin projesine ORAN'dan destek

Develi Belediyesinin projesine ORAN'dan destek
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de Develi Belediyesince hazırlanan proje, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (ORAN) destek almaya hak kazandı.

Kayseri'de Develi Belediyesince hazırlanan proje, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (ORAN) destek almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ORAN Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende, "Toprak Anadan Develi Ekonomisine" isimli projenin protokolü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci arasında imzaladı.

Cabbar, burada yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür ederek proje kapsamında, Develi için önemi büyük olan kabak çekirdeğinin ve ata tohumu gacer buğdayının paketlemesinin yapılacağını belirtti.

Projeye belediye olarak 160 bin lira da destek vereceklerini aktaran Cabbar, şunları kaydetti:

"Develimizin iki önemli tarımsal ürünü olan kabak çekirdeği ve gacerin daha da bilinip yaygınlaşmasını sağlayacak projemiz, ilçe ekonomisine de katkı verecek. Şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum. Tarladan toplanan kabak çekirdeğinin çerezlik hale getirilerek paketlenmesi ve satışının yapılacağı projede, gacerden üretilen ekmek, poğaça ve yufka gibi ürünlerin de ilçemiz kadınları tarafından üretilerek, satışlarının yapılması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Develi Belediyesinin projesine ORAN'dan destek
Develi Belediyesinin projesine ORAN'dan destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı
Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı
Erkek çocuğunu istismar iddiasına 7,5 yıl hapis
Erkek çocuğunu istismar iddiasına 7,5 yıl hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Burak Sergen Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Develi Belediyesinin projesine ORAN'dan destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 16:49:40. #1.15#

title