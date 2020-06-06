Develi Belediyesinden 2 yaşındaki Eda'ya doğum günü sürprizi
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 2 yaşındaki Nehir Eda Bülbül ve ailesine doğum günü sürprizi yaptı.
06.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:43
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 2 yaşındaki Nehir Eda Bülbül ve ailesine doğum günü sürprizi yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Cabbar'ın talimatıyla belediye ekiplerince getirilen pastanın mumlarına üfleyen Nehir Eda'ya oyuncak bebek hediye edildi.
Doğum gününde minik Eda'yı mutlu etmek istediklerini belirten Cabbar, koronavirüs salgınına karşı tedbir alıp evlerinde kalan vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: AA