Develi Belediyesinde Toplu İş Sözleşme Sevinci

24.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:41

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Develi Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.



Develi Belediyesi'nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye yetkilileri ve işçiler katıldı.



Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, Develi Belediye Başkanı Cabbar'a imza altına alınan toplu iş sözleşmesi için teşekkür ederek şu şekilde devam etti; " İmza altına aldığımız sözleşmemiz 2 yılı kapsamaktadır. Yürürlüğe girmesiyle birlikte birinci yıl yüzde 16 oranında ikinci yıl ise yüzde 10 oranında maaşlara ve sosyal haklara zam yapılacaktır. Bu vesile ile başta Belediye Başkanımız olmak üzere toplu iş sözleşmesinde emeği geçen müdürlerimize ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'da imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulunarak şu şekilde devam etti, "Belediyemizin başarısı çalışan arkadaşlarımızın başarısına bağlıdır. Bu hususta yaptığımız bu sözleşmenin personelimizin başarılarını artırmasını diliyorum. İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmemizde herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA