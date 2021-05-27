Develi Belediyesi pazarcılardan 4 aylık kira almayacak
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Develi Belediyesi pazarcılardan 4 aylık kira almayacak

Develi Belediyesi pazarcılardan 4 aylık kira almayacak
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de Develi Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen pazarcı esnafından 4 aylık kira almayacağı bildirildi.

Kayseri'de Develi Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen pazarcı esnafından 4 aylık kira almayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinden etkilenen meslek gruplarından olan 368 pazarcıdan, haziran ayında tahsil edilmesi gereken ocak-nisan dönemi kiraları alınmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, salgın sürecinde üzerlerine düşen hiçbir sorumluluktan kaçınmadıklarını belitti.

Salgın sürecinden en az zararla çıkılması için seferber olduklarını aktaran Cabbar, şunları kaydetti:

"Gerek sokağa çıkma kısıtlamaları gerekse tam kapanma süreçlerini yaşadığımız bu zorlu dönemde, tezgahlarını açamayan pazar esnafımıza destek olmak için dört aylık kirayı almayacağız. Hiçbir ayrım gözetmeden bütün pazar esnafımızı kapsayan bu desteğin esnafımızın dertlerine bir nebze de olsa derman olmasını temenni ediyorum. Rabbimin bu salgından bizleri ve tüm insanlığı en kısa sürede kurtarmasını niyaz ediyorum."

Develi Pazar Esnafı Derneği Başkanı Ahmet Aydın da Başkan Cabbar'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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