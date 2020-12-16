Develi Belediyesi "sıfır atık belgesi" aldı
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Develi Belediyesi "sıfır atık belgesi" aldı

16.12.2020 10:48 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:08
Develi Belediyesi

Kayseri'de Develi Belediyesine "sıfır atık belgesi" verildi.

Kayseri'de Develi Belediyesine "sıfır atık belgesi" verildi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yaptığı yazılı açıklamada, belediyelerinin, hizmet binalarında sıfır atık yönetim sistemini kurması ve çevreci politikalarından dolayı sıfır atık belgesi almaya hak kazandığını belirtti.

Yapılan çalışmaların tabiatla bütünlük arz etmesinin her geçen gün daha da elzem hale geldiğini aktaran Cabbar, "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük emanetlerden olan çevre hakkında farkındalık oluşturmak ve sıfır atık algısını hemşerilerimizde oluşturmak için projeler üretmeye ve destek vermeye devam edeceğiz. Bu belgeyi bizlere layık gören Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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