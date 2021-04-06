Develi Belediyesi'nden sıfır atıkta dev adım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı sıfır atık projelerine hibe kapsamında, Develi Belediyesine tahsis edilen 500 bin liralık hibenin ardından sıfır atık çalışmalarına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı sıfır atık projelerine hibe kapsamında, Develi Belediyesine tahsis edilen 500 bin liralık hibenin ardından sıfır atık çalışmalarına başlandı.

Elbiz Parkı önü, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Aşık Seyrani Caddesine montesi yapılan 7'li Mobil Atık Getirme Merkezlerinde kağıt, plastik, cam, metal, atık pil, elektronik atık ve bitkisel yağlar ayrı ayrı biriktirilerek geri dönüşüm tesislerinde sıfır atık haline getirilecek.

Çevreci belediyecilik anlayışından ödün vermeden en büyük emanet olan çevreyi koruyarak daha yaşanabilir Develi için çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Projemiz kapsamında çalışmamızın ilk kısmı olan 7'li Mobil Atık Getirme Merkezlerimiz Develimize hayırlı olsun. Projemizin diğer kısımları olan 18 adet 3'lü geri dönüşüm iç mekan kutusunu belediyemizin hizmet binalarına yerleştireceğiz. Ayrıca alımını yaptığımız 188 adet 400 litrelik, 188 adet de 770 litrelik konteynırları da Develimizin ihtiyaç olan yerlerine monte edeceğiz. Gelecek nesillerimizden emanet aldığımız çevremizi korumak adına projeler üretmemizi isteyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve projelerimize hibe vererek destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı