Develi Belediyesi'nden sıfır atıkta dev adım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Develi Belediyesi'nden sıfır atıkta dev adım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Develi Belediyesi'nden sıfır atıkta dev adım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı sıfır atık projelerine hibe kapsamında, Develi Belediyesine tahsis edilen 500 bin liralık hibenin ardından sıfır atık çalışmalarına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı sıfır atık projelerine hibe kapsamında, Develi Belediyesine tahsis edilen 500 bin liralık hibenin ardından sıfır atık çalışmalarına başlandı.

Elbiz Parkı önü, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Aşık Seyrani Caddesine montesi yapılan 7'li Mobil Atık Getirme Merkezlerinde kağıt, plastik, cam, metal, atık pil, elektronik atık ve bitkisel yağlar ayrı ayrı biriktirilerek geri dönüşüm tesislerinde sıfır atık haline getirilecek.

Çevreci belediyecilik anlayışından ödün vermeden en büyük emanet olan çevreyi koruyarak daha yaşanabilir Develi için çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Projemiz kapsamında çalışmamızın ilk kısmı olan 7'li Mobil Atık Getirme Merkezlerimiz Develimize hayırlı olsun. Projemizin diğer kısımları olan 18 adet 3'lü geri dönüşüm iç mekan kutusunu belediyemizin hizmet binalarına yerleştireceğiz. Ayrıca alımını yaptığımız 188 adet 400 litrelik, 188 adet de 770 litrelik konteynırları da Develimizin ihtiyaç olan yerlerine monte edeceğiz. Gelecek nesillerimizden emanet aldığımız çevremizi korumak adına projeler üretmemizi isteyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve projelerimize hibe vererek destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Develi Belediyesi'nden sıfır atıkta dev adım
Develi Belediyesi'nden sıfır atıkta dev adım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kural Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Denizlispor Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Develi Belediyesi'nden sıfır atıkta dev adım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:00:38. #1.16#
title