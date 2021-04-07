Develi Belediyesi 15 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Develi Belediyesi 15 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Develi Belediyesi 15 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu

Develi Belediyesi, çiftçilerin alternatif ürün çeşidini genişletmek adına 15 bin lavanta fidesinin ekimini yaptı.

Develi Belediyesi, çiftçilerin alternatif ürün çeşidini genişletmek adına 15 bin lavanta fidesinin ekimini yaptı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yazılı açıklamasında, Develi'deki tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere örnek teşkil etmesi için Şıhlı Mahallesi'nde lavanta üretimi için bahar ekimi kapsamında 15 bin lavanta fidesini daha toprakla buluşturduklarını belirtti.

Sonbaharda toplam 13 bin fidenin dikildiğini aktaran Cabbar, "İlk hasadını yaptığımız tarlamızın bölgemizde örnek teşkil etmesi ve daha fazla ürün elde etmek adına çalışmalarımız devam ediyor. İlk ürünlerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Belediyemiz için önemli bir katma değer üretecek olan ve bu yıl içerisinde toplam 28 bin fide ektiğimiz tarlamızın bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Develi Belediyesi 15 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:26:34. #1.14#
title