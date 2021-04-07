Develi Belediyesi 15 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu

Develi Belediyesi, çiftçilerin alternatif ürün çeşidini genişletmek adına 15 bin lavanta fidesinin ekimini yaptı.

Develi Belediyesi, çiftçilerin alternatif ürün çeşidini genişletmek adına 15 bin lavanta fidesinin ekimini yaptı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yazılı açıklamasında, Develi'deki tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere örnek teşkil etmesi için Şıhlı Mahallesi'nde lavanta üretimi için bahar ekimi kapsamında 15 bin lavanta fidesini daha toprakla buluşturduklarını belirtti.

Sonbaharda toplam 13 bin fidenin dikildiğini aktaran Cabbar, "İlk hasadını yaptığımız tarlamızın bölgemizde örnek teşkil etmesi ve daha fazla ürün elde etmek adına çalışmalarımız devam ediyor. İlk ürünlerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Belediyemiz için önemli bir katma değer üretecek olan ve bu yıl içerisinde toplam 28 bin fide ektiğimiz tarlamızın bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil