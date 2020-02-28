Develi Belediye Başkanı Cabbar, şehit ailesini ziyaret etti

28.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:08

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün ailesini ziyaret etti.

Şehidin Reşadiye Mahallesi'ndeki babaevine giden Cabbar, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Cabbar, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanına şehit ateşinin düştüğünü söyledi.

Yaşadığı üzüntüyü dile getiren Cabbar, "Biz gece vakti ailemize giderek acı haberi vermek durumunda kaldık. Vatan sağ olsun diyoruz. Şehidimizin ailesi de bu düşüncede. Bu topraklarda Ali, Mehmet ve Yusuflar bitmez, vatana göz dikenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar." diye konuştu.

Cabbar, şehit Ali Taşöz'ün yarın Develi ilçesinde toprağa verilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA