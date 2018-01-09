Develi Belediye Başkanı Cabbar Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yazılı açıklama yaparak kutladı.

Başkan Cabbar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde gazetecilerin özlük hakları 10 Ocak 1961 tarihinde 212 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile iyileştirilmiş dolayısıyla 10 Ocak, 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak anılmıştır. Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde halkın haber alma hakkını sağlayan, toplumun genel talep ve görüşlerini basın etik kuralları çerçevesinde kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen gazetecilerimiz ayrıca topluma doğru haber verme, objektif, onur, erdem, adalet ve vicdanı bırakmadan önemli bir mesleği icra ederek milletin vicdanına ses olmaktadır. 10 Ocak 'Çalışan Gazeteciler Günü' vesilesiyle ebediyete intikal etmiş basın çalışanlarına Allah'tan rahmet, İlçemizdeki basın mensupları başta olmak üzere tüm gazetecilere çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum." - KAYSERİ