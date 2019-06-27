Develi Adliyesinden Hakim ve Savcılara Veda Yemeği
Yaklaşık 3 yıldır Develi Adliyesinde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları yeni görev yerlerine atandı.
Yaklaşık 3 yıldır Develi Adliyesinde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları yeni görev yerlerine atandı.
Cumhuriyet Savcısı Selim Şerif Kocaeli Adliyesi, Hakim Nesrin Samsa Geçgin Yargıtay Tetkik Hakimi ve Hakim Cemre Günay ise Adana Adliyesine atandı.
Develi Adliyesinden ayrılan hakim ve savcılara veda yemeği verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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