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Develi-Adana yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Develi-Adana yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri'nin Develi ilçesi ile Adana yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

SAİMBEYLİ, ADANA (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesi ile Adana yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

Kayseri genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Develi ilçesine bağlı Saimbeyli Mahallesi ile Adana il sınırı arasındaki yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Ayrıca yağış nedeni ile Develi-Tomarza yolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Saimbeyli, Kayseri, Adana, kar, Yerel, Haber

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