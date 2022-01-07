Develeri gören telefona sarıldı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek "Deve Güreşi Festivali" öncesinde develer davul zurna eşliğinde Bodrum sokaklarında dolaştı.

Kızılağaç Mahallesi'ndeki Kızılağaç Deve Güreşi Alanı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deve Güreşi Festivali, bu yıl 8 Ocak Cumartesi günü yapılıyor. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden çok sayıda devenin güreştirileceği etkinlik öncesi, develer Bodrum'un cadde ve sokaklarında yürüdü.

Eski Otogar'dan 5 deve ile başlayan kortej, davul zurna eşliğinde Cevat Şakir Caddesi'nden Bodrum Belediye Meydanı'na ulaştı.

Kortej, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Develeri görenler cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar, develeri görüntüleyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 20 dakika meydanda bekletilen develer, Türkkuyusu Caddesi üzerinden tekrar otogara götürüldü.

8 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde yerel sanatçı Mustafa Ergene konseri ve halk oyunları gösteri ile başlayacak deve güreşleri, akşam saatlerine kadar devam edecek. - MUĞLA