Devegeçidi Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak
Haberler » Güncel » Devegeçidi Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak - Haber

Devegeçidi Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak

Diyarbakır'da Dicle Nehri ve Devegeçidi Çayı'nda su yükselmesi uyarısı yapıldı.

10.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:50
Devegeçidi Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak

'da Nehri ve Devegeçidi Çayı'nda su yükselmesi uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk ve denetiminde bulunan Devegeçidi havzasına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak Devegeçidi Barajı'ndan zorunlu ve kontrollü su tahliyesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Tahliye edilecek sular sebebiyle Devegeçidi Çayı ve Dicle Nehri yatağındaki akım miktarı artacağından, zorunlu olarak yapılacak tahliye esnasında can ve mal kaybının yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler