Deveciler Derneği Başkanı Özer oldu
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Deveciler Derneği Başkanı Özer oldu

Kumluca Deveciler Derneği başkanlığına Kemal Özer seçildi.

03.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:10
Deveciler Derneği Başkanı Özer oldu

Deveciler Derneği başkanlığına seçildi.

Kumluca Deveciler Derneği'nde yapılan seçimli olağan genel kurulda başkanlık için aday olan Mehmet ve Kemal Özer'in listeleri yarıştı.

Yapılan seçim sonucunda, üyelerden 30'unun oyunu alan Kemal Özer dernek başkanlığına seçildi. Mehmet Aydın'a ise 20 oy verildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelen Özer, deveciliğin bir yörük kültürü olduğunu ifade ederek, bu kültürü yaşatmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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