Deveciler Derneği Başkanı Özer oldu

03.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:10

Kumluca Deveciler Derneği başkanlığına Kemal Özer seçildi.

Kumluca Deveciler Derneği'nde yapılan seçimli olağan genel kurulda başkanlık için aday olan Mehmet Aydın ve Kemal Özer'in listeleri yarıştı.

Yapılan seçim sonucunda, üyelerden 30'unun oyunu alan Kemal Özer dernek başkanlığına seçildi. Mehmet Aydın'a ise 20 oy verildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelen Özer, deveciliğin bir yörük kültürü olduğunu ifade ederek, bu kültürü yaşatmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Kaynak: AA