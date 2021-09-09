Deveci: "Bu ülke için sorumluluklarımız var"
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Deveci: "Bu ülke için sorumluluklarımız var"

Deveci: 'Bu ülke için sorumluluklarımız var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Atakum Belediye Av. Başkanı Cemil Deveci, "Bu ülke için sorumluluklarımız var. Sorumluluklarımızı yeniden tahlil etmemiz ve üstlenmemiz gerekiyor.

Atakum Belediye Av. Başkanı Cemil Deveci, "Bu ülke için sorumluluklarımız var. Sorumluluklarımızı yeniden tahlil etmemiz ve üstlenmemiz gerekiyor. Çok çalışmamız, dayanışmayı geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 98. kuruluş yıldönümü münasebeti ile Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende konuşan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Atatürk'ün kurduğu partinin bir neferi oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

"Çok çalışmamız, dayanışmayı geliştirmemiz gerekiyor"

Törende konuşan Atakum Belediye Av. Başkanı Cemil Deveci ise şunları söyledi:

"CHP 1 ayda 15 günde kurulmuş bir parti değil. Mazisi 19 Mayıs 1919'dan başlayarak Havza'da, Amasya'da, Erzurum'da, Kurtuluş Yolu'nda, İnönü'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da temelleri atılmıştır. Kuva-yi Milliye, Anadolu ve bağımsızlık kongrelerinde kadroları oluşturulmuş, lideri savaş meydanından çıkmış ve sonunda dünyanın en eski partisi, Anadolu'nun Kurtuluş Mücadelesi'ne öncülük etmiş dünyanın devrimci partilerinden bir tanesidir. Kurucusu da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu bizim için bir övünç kaynağıdır. Övündüğümüzden daha fazla bir şekilde de bu ülke için sorumluluklarımız var. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet o noktada değil. Biz, bizim kuşağımız gençlere daha huzurlu olabilecekleri bir Cumhuriyet teslim etmedik, edemiyoruz. Sorumluluklarımız var. Sorumluluklarımızı yeniden tahlil etmemiz ve üstlenmemiz gerekiyor. Çok çalışmamız, dayanışmayı geliştirmemiz gerekiyor. Yolunuz açık olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın."

Konuşmaların ardından Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - SAMSUN

Deveci: 'Bu ülke için sorumluluklarımız var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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