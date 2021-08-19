Deveci: "Birlikte yönetiyoruz"
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Deveci: "Birlikte yönetiyoruz"

Deveci: 'Birlikte yönetiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Atakum Belediyesi, pandemi nedeniyle verilen uzun bir aradan sonra yeniden "halk günü" buluşması düzenlemeye başladı.

Atakum Belediyesi, pandemi nedeniyle verilen uzun bir aradan sonra yeniden "halk günü" buluşması düzenlemeye başladı. Yoğun ilgi gösterilen buluşmada yurttaşlar talep ve sorunlarını Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye birebir anlattı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yurttaşların sorunlarını doğrudan anlattığı "halk günü" buluşması kapsamında çok sayıda Atakumluyu belediye binasında ağırladı. Korona virüs pandemisi nedeniyle uzun bir aradan sonra yeniden gerçekleştirilen Halk Günü'nde çok sayıda Atakumlu, Başkan Deveci ile birebir görüştü. Sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen buluşmada yurttaşların taleplerini dinleyen Başkan Deveci, Atakum'un her kesiminden değişik yaş aralığındaki yurttaşların taleplerini tek tek not aldı. Halk gününde biriktirdiği plastik şişe kapaklarını Atakum Belediyesi'ne getiren minik çevreci Aden Alya Keleş Başkan Deveci teşekkür ederek hediye takdim etti. Halk günü buluşması her perşembe saat 10.00-17.00 arasında belediye hizmet binasında düzenlenmeye devam edecek.

"Birlikte yönetiyoruz"

Halk gününün yeniden başlamasından yurttaşların memnun olduğunu söyleyen Başkan Deveci, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz buluşmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atakumlularla zaten sürekli iç içeyiz, mahalle ziyaretlerimizde talep ve sorunları dinleyip çözümler geliştiriyoruz. Atakumluların mutlu bir şekilde şehrimizde yaşayabilmeleri için sorunlarıyla yakından ilgileniyor, taleplerini ve kentimizi bir adım daha geliştirecek her türlü önerilerini dinliyorum. Biz Atakum Belediyesi'ni yurttaşlarımızla birlikte yönetiyoruz, Atakumluların yönetime katılmalarını 'Ben de varım, benim de bir fikrim var' demelerini çok önemsiyorum. Belediyemizin tüm imkanlarını Atakumluların mutluluğu için kullanmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

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Deveci: 'Birlikte yönetiyoruz'
Deveci: 'Birlikte yönetiyoruz'
Deveci: 'Birlikte yönetiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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