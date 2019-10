Deveci: "Atakum Belediyesi canlı dostudur"

04.10.2019 12:28

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi'nin canlı dostu belediye olduğunu belirterek, "İnsan sevgisi, hayvan sevgisi ile başlar. İki sevgiyi bir arada tuttuğumuz sürece burada komşuluk hukukunu ve kent kültürünü oluşturabiliriz. Hayvan sevgisi olmadan, onlarla bir arada yaşama kültürünü kazanamadan kent kültürünü geliştiremeyiz" dedi.



Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 4 Ekim Dünya Hayvan Koruma Günü nedeniyle Şehit Pilot Ümit Özer Parkı'nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına katıldı. Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından imal edilen ve Atakum'da birçok parka yerleştirilen kedi evleri sayesinde sokakta yaşayan hayvanların korunduğunu belirten Başkan Deveci, "Atakum Belediyesi, sadece hayvan dostu veya insan dostu değil aynı zamanda canlı dostudur" ifadelerini kullandı.



Doğada yaşayan tüm varlıkların insanlarla birlikte yaşayabilme hakkı olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Dünyada yeni bir anlayış gelişiyor. Taş, toprak gibi cansız varlıkların da hakkının olduğu konuşulmaya başlandı. Şu anda hayvan haklarının tartışılmasının bir önemi kalmadı. Bu yüzden bizim yaptığımız özel bir iş ya da bir ayrıcalık değil, biz normal olanı yapıyoruz. Sokak hayvanlarının korumaya çalışıyoruz. Büyükşehir Beledesiyesi'nin sokak hayvanları barındırma merkezi var, onlarla iş birliği yapıyoruz. Onların yetişemediği alanlarda, özellikle insanlarla sıcak teması olan sokak hayvanlarımız için parkalarımızı ve bahçelerimizi onların yaşayabileceği alanlar haline dönüştürüyoruz. Bu kedi evleriyle hem onlara barınak oluşturmaya çalışıyoruz hem de bu parkta oynayan çocukların kedilerle birlikte yaşayabilmeyi, onları sevmeyi ve onların haklarını öğrenebilecekleri bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün buradaki etkinliğimiz de bu amaca yönelik faaliyetlerimizden birisi" diye konuştu.



"Amacımız, sokak hayvanlarını kontrol ve takip etmek"



Kedi evlerini Atakum'un bütün parklarına ulaştırmaya çalışacaklarını belirten Başkan Deveci, "Bu kedi evlerini kendi olanak ve işçilerimizle, kendi atölyelerimizde yapıyoruz. Şu ana kadar neredeyse parklarımız dörtte birlik bir kısmına bu evler ulaştırıldı. Atakum'da çok sayıda park var. Devlet ormanı olarak adlandırılan fakat Atakum'un sınırları içerisinde bulunan yerlerde de daha yaygın, etkin, denetlenebilir ve onların yaşam alanlarına uygun alanlar da oluşturacağız. Bu çalışmaları belirli bir plan dahilinde belediyemizin ekonomik gücü ve atölyemizin kapasitesine orantılı olarak yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın amacı, vatandaşlarımızın endişesini ortadan kaldırmaya, sokak hayvanlarını kontrol ve takip etmeye yönelik. Aynı zamanda veteriner hekimlerimiz sokak hayvanlarımızın sağlıklarıyla da alakalı projeler geliştiriyor. Sokakta yaşayan hayvanlarımızdan insan sağlığına taşıyıcı bir unsur olmaması için gayret gösteriyoruz. Atakum Belediyesi, sadece hayvan dostu veya insan dostu değil aynı zamanda canlı dostudur" şeklinde konuştu.



Başkan Deveci, sosyal medya üzerinden kedi evlerine yoğun bir talep olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Belediyemiz, kamu alanlarında bu çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımız elbette kendi bahçelerinde bu kedi evlerini bulundurabilir. Bu konuda herkesin, özellikle hayvanseverlerin ve hayvan sahiplerinin, minik dostlarımızın daha sağlıklı bir koşullarda yaşayabilmeleri için artık elini taşın altına koyması gerekiyor. Her evin bahçesine kedi ya da köpek barınağı koyma olanağımız yok fakat bunu yapmak isteyen herkese rehberlik edebiliriz. Atakum halkına bir çağrıda bulunmak istiyorum. İnsan sevgisi, hayvan sevgisi ile başlar. İki sevgiyi bir arada tuttuğumuz sürece burada komşuluk hukukunu ve kent kültürünü oluşturabiliriz. Hayvan sevgisi olmadan, onlarla bir arada yaşama kültürünü kazanamadan kent kültürünü geliştiremeyiz. Atakum halkının bu konunun üstesinden gelebilir. Biz Atakum Belediyesi olarak bunun alt yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda özellikle okullarda, konutlarda sistemli bir şekilde eğitimler veriyoruz. Atakum halkının her biri hayvanseverdir, her birinin evlerinin önünde bir kedi evinin olması gerekir bu yüzden Atakum halkının konuda bizlere aktif desteğini bekliyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA